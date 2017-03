Week-End Bowling (06/03/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 06/03/2017 à 11:42

Bruno s'est posée une question : les trous des boules de bowling sont-ils lavés après chaque partie ? Étant donné que tout le monde y met ses doigts, il souhaite savoir si des mesures d'hygiène sont prises. Il va être surpris de la réponse... Toute l'équipe pense que ce n'est pas nettoyé correctement et ils ont raison.



Steeve, un auditeur, a confirmé l'information. Son père tient un bowling à Calais et il révèle que les trous ne sont jamais lavés. Parfois les boules sont passées dans un four pour enlever l'huile des pistes qui s'y incruste, mais c'est tout.

Comme les cacahuètes dans les bars et les piscines municipales, les boules de bowling se révèlent être des nids à microbes ! Qu'en est-il des chaussures de bowling ? Elles sont nettoyées deux fois par semaine à l'aide d'un produit antibactérien. Autrement dit, il ne vaut mieux pas se retrouver dans les chaussures de quelqu'un ayant transpiré la partie d'avant.