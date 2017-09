ROBIN SCHULZ & HUGEL - I BELIEVE I'M FINE (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

publié le 11/09/2017 à 17:02

Hugel avait annoncé cette collaboration sur Fun Radio lors d'une interview en direct de Tomorrowland : "C'est plus qu'un bon ami, on a le même management. On a un nouveau titre qui arrive ensemble", confiait-il à propos de Robin Schulz. C'est maintenant chose faite !



Le DJ allemand s'est associé au DJ montant français, auteur de Baby notamment, pour une collaboration qui met de très bonne humeur en cette période de rentrée. Après son titre Shed A Light produit avec David Guetta et OK avec James Blunt, Robin Schulz revient avec un troisième morceau I'm Believe I'm Fine, toujours très bien accompagné.

Ces trois titres sont extraits de son album à venir le 29 septembre prochain : Uncovered. Après ces trois premières réussites on s'attend à une multitude de tubes que l'on vous fera découvrir dès leur sortie !