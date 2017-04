publié le 21/04/2017 à 18:13

Le 14 avril a eu lieu la Fun Radio Ibiza Experience à l'AccorHotels Arena, à Paris. Cette deuxième édition a été tout aussi exceptionnelle que la première grâce aux DJs qui ont livré des sets mémorables, et au public qui était en folie du début à la fin de la soirée. Une fois encore, cette soirée restera gravée dans nos mémoires.



Après l'incroyable performance de Sam Feldt et une salle plongée dans le noir durant plusieurs minutes, Robin Schulz est arrivé sur scène aux alentours de 20h30. Pendant près de 45 minutes, le DJ a qui l'on doit les tubes Sugar, Sun Goes Down ou encore I Was Wrong a fait danser les 15.000 spectateurs présents à l'AccorHotels Arena. La salle était en délire pendant le set de Robin Schulz et n'a cessé de brandir les drapeaux faisant honneur à la Fun Radio Ibiza Experience. Revivez ces moments en vidéo.



Les meilleurs moments de Robin Schulz à la Fun Radio Ibiza Experience

> Robin Schulz à la Fun Radio Ibiza Experience dans la "Fun Stories" Crédit Média : RTLnet | Durée : | Date : 21/04/2017