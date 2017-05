publié le 19/05/2017 à 11:29

Depuis le 2 mai Robin Schulz tease sur ses réseaux sociaux son nouveau titre OK. Il vient de le dévoiler dans son intégralité et le résultat est très satisfaisant. Le timbre doux et mélancolique de James Blunt s'associe très bien avec le rythme dynamique du morceau. Leur collaboration, au départ assez improbable, s'avère finalement être un carton.



C'est le premier titre que Robin Schulz sort cette année. Sa collaboration avec David Guetta et Cheat Codes avait été une vraie réussite et l'avait propulsé sur le devant de la scène. Le 14 avril dernier, le DJ Allemand était présent à la Fun Radio Ibiza Experience et a livré un set de folie.



Quant à James Blunt, il continue de charmer le public avec sa voix particulière. Il a sorti le 18 mai un clip pour son titre Don't Give Me Those Eyes, le cinquième extrait de son album After The Love.