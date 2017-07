publié le 25/07/2017 à 15:54

Les Yellow Claw sont partout ! Après avoir clôturé l'EMF, ils sont venus mixer à Tomorrowland. Les Pays-Bas, dont ils sont originaires, sont au top en terme de producteur : "Tiësto est le premier a avoir explosé. Avant on ne s'imaginait pas pouvoir dépasser les frontières. Grâce à lui c'est devenu possible." Selon eux, un nouvel artiste au nom de Cesqeaux devrait bientôt faire parler de lui.



Jonas Blue a lui aussi eu le privilège de venir mixer à Tomorrowland sur la scène de Robin Schulz. Il a parlé de son ressenti sur le festival : "C'est comme Disneyland pour les adultes. Si on prend le temps de se balader, on se fait emporter par l'ambiance du festival." Pour le producteur tout a changé avec la sortie de son titre Fast Car : "Depuis tout le monde m'appelle !" Il enchaîne les titres à succès, notamment avec Mama, vu plus de 120 millions de fois sur YouTube.

Oliver Heldens a la même impression que bons nombres d'artistes sur Tomorrowland : "C'est magique. Il y a tellement d'artistes et de continents représentés." Les festivaliers sont nombreux à venir avec un drapeau pour représenter fièrement les couleurs de leur pays. Oliver Heldens a terminé son interview en annonçant une très bonne nouvelle : "J'ai un titre avec Alok qui va sortir, il sera dans un esprit un plus dark de ce que j'ai l'habitude de faire."



Comme Jonas Blue, Hugel jouait sur la scène Robin Schulz & Friends : "Je suis jamais venu ici, je suis vraiment content c'est un rêve de gosse qui se réalise aujourd'hui." Il n'a pas été invité par hasard : "C'est plus qu'un bon pote, on a le même management. On a un nouveau titre qui arrive ensemble." Le succès de son titre Baby l'a fait exploser et connaître de tous lui permettant de se produire un peu partout : "Ce soir on vole à Ibiza avec Robin Schulz à Ibiza et demain je vais à l'Ushuaïa avec David Guetta."