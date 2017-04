publié le 25/04/2017 à 13:55

Le 16 février dernier, on vous faisait découvrir le titre de Selena Gomez et Kygo : It Ain't Me. Plus de deux mois après, nous vous dévoilons le clip du morceau qui se révèle être très troublant. Après un accident de moto, un couple se retrouve déchiré, l'homme est dans le coma et son amie à son chevet. Dans ce clip, nous vivons les rêves de cet homme entre la vie et la mort. Jusqu'à ce qu'il finisse par se réveiller en entendant ce morceau : It Ain't Me.



Ce titre parle d'une histoire d'amour destructrice, et c'est ainsi que le DJ suédois et la chanteuse américaine ont souhaité la mettre en scène. Celle qui avait annoncé se retirer de la sphère people le temps de se reconstruire, après avoir appris être atteinte d'un Lupus, revient en force avec une nouvelle belle réussite. On attend ses futurs projets avec impatience.