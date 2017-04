publié le 05/04/2017 à 17:51

Pour ne rien rater de l’actualité people, regardez la Fun Stories qui récapitule en une minute tout ce qu'il s'est passé sur les réseaux sociaux. Sortie d'un nouveau clip ou d'un album, photos sexy, blagues, séparations, tenues improbables, soirées VIP... Nous scrutons pour vous les réseaux sociaux de nombreux artistes et faisons un résumé de leur semaine mouvementée.



On est bien loin de l'image Disney avec laquelle on l'a découverte... Selena Gomez a affolé la toile avec ses photos sexy dans le magazine Vogue de ce mois-ci ! Du haut de ses 24 ans, avec ces clichés la jeune femme nous prouve encore une fois qu'elle n'excelle pas seulement dans la chanson.

Diplo aussi a fait monter la température avec une photo torse nu prise à Istanbul ! Martin Garrix nous a livré une nouvelle version pleine d'émotion de son tube Scared to be live... On a aussi vu que David Guetta était moins à l'aise pour faire des crêpes que derrière les platines. Pour finir cette Fun Stories, à ne pas manquer : Don Diablo et Hardwell ont mis le feu à deux festivals !