publié le 21/11/2017 à 15:33

Le 19 novembre, Selena Gomez remontait sur scène pour la première fois depuis son opération. L'artiste américaine atteinte d'un lupus a subi une greffe de rein cet été et a dû mettre sa carrière entre parenthèse. Le 16 novembre, elle partageait son émotion de se produire à nouveau devant un public sur son compte Instagram : "Ma première performance depuis plus d'un an... Aux American Music Awards j'ai partagé certains de mes moments les plus intimes." A-t-elle écrit en légende d'une publication.



Ce soir là, Selena Gomez interprétait son dernier titre en date : Wolves. Produit avec Marshmello qui était lui-même présent sur la scène du Microsoft Theater à Los Angeles, où se déroulait la cérémonie. Les deux tenues de la jeune artiste ont fait beaucoup de bruit. Arrivée sur le tapis rouge vêtue d'une robe en cuir courte et apparue en nuisette transparente sur scène, la belle n'a laissé personne indifférent. Ce n'est pas tout, elle n'était plus brune, mais blonde platine.



Still not over this. The hair. The outfit. Absolutely nailed it! ¿¿ #SELENAxAMAs Une publication partagée par American Music Awards (@amas) le 20 Nov. 2017 à 14h12 PST

My first performance in over a year.. the AMAs have been a place where I’ve shared some of my most intimate moments. Heart wants what it wants, after treatment and now Wolves. This Sunday Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez) le 15 Nov. 2017 à 19h43 PST