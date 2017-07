publié le 21/07/2017 à 12:28

"What's your excuse ?" ("Quelle est ton excuse ?") C'est le slogan qu'a choisi Tomorrowland pour annoncer la mise en place de son livestream sur leur site officiel ! Avec un line-up aussi dingue que les années précédentes, les organisateurs de Tomorrowland ont pensé à ceux qui ne pouvaient pas se rendre sur place, en leur proposant de suivre en direct le festival afin de ne pas manquer un seul concert. On peut voir dans la vidéo, assez marrante, plusieurs personnes cherchant des excuses plus ou moins crédibles pour regarder les live plus longtemps.



Du 21 au 23 juillet et du 28 au 30 juillet le festival abordera le thème du cirque avec 17 scènes grandioses. Les meilleurs Djs de la planète seront présents pour assurer des shows de folie ! Martin Solveig, R3HAB, Axwell Ingrosso, W&W, Robin Schulz, Yellow Claw et d'autres nombreux artistes vous feront voyager dans un monde musical surréaliste ! Etes-vous prêts pour deux week-end de folie ?