publié le 18/07/2017 à 13:22

Du 21 au 23 juillet JB et Anne-So vont vous faire vivre Tomorrowland. Au programme : des interviews, des exclusivités, des mixs et de nombreuses surprises. Durant ces trois jours, de 16 heures à 1 heure écoutez Fun Radio pour vivre ce festival exceptionnel comme si vous y étiez.



Chaque année Tomorrowland a un thème, et les scènes plongent les festivaliers dans un univers particulier. Cette année le festival sera aux couleurs du crique. Des centaines d'artistes vont s'enchaîner sur les 17 scènes prévues, et pour ne rater aucun des shows s'annonçant grandiose voici un extrait du line-up.

Vendredi sur la scène My House : de 18h30 à 19h30 : Kungs / De 23h30 à 00h55 : Martin Solveig

Sur la Mainstage : de 15h à 16h : Lucas & Steve / De 16h à 17h : Chace / De 19h à 20h : R3HAB / De 20h à 21h : Marshmello / De 23h à 00h : Axwell Ingrosso / De 00h00 à 1h : Steve Aoki



Samedi sur la Mainstage : de 16h à 17h : Henri PFR / De 23h à 00h : Dimitri Vegas & Like Mike

Sur la Refune : de 19h30 à 20h30 : Otto Knows / De 20h30 à 21h30 : Sebastian Ingrosso



Dimanche sur Smash The House : de 17h30 à 18h30 : Ummet Ozcan / De 18h30 à 19h30 : Nicky Romero / De 20h45 à 22h : W&W

Sur la scène Robin Schulz & Friends : de 16h30 à 17h30 : Sam Feldt / De 18h30 à 20h00 : Jonas Blue / De 21h30 à 23h00 : Robin Schulz

Sur la Mainstage : de 17h à 18h : Yellow Claw / De 18h à 19h : Oliver Heldens