publié le 28/07/2017 à 18:26

Sam Feldt enchaîne les titres à succès. Après Open Your Eyes, il a récemment présenter son morceau Fade Away produit avec Inna. Il est fier d'avoir collaboré avec cette chanteuse : "J'ai toujours été un grand fan d'Inna et de sa voix." Sam Feldt a annoncé la suite de ses projets. Le DJ prévoit de sortir un album au mois d'octobre prochain. Il le teasera début août en dévoilant un premier titre produit avec Akon : "J'ai hâte de vous le faire découvrir."



Sam Feldt aura l'occasion de jouer tous ses nouveaux titres à l'Amsterdam Dance Event, qui se déroulera du 18 au 22 octobre et que vous pourrez vivre sur Fun Radio. En plus de s'y produire le DJ organise une pool party dont on ne manquera pas de vous parler.

Sam Feldt a décrit son sentiment à propos de Tomorrowland en trois mots : "Ambiance, décors et bonne musique." Il n'a pas pu s'empêcher de rajouter : "C'est comme Alice aux pays des merveilles." Que ressent-il quand il monte sur scène ? "Un sentiment d'unité. On est tous réunis grâce à la musique."