publié le 23/07/2017 à 20:58

Alors que JB interviewait Bob Sinclar et Joachim Garraud, David Guetta a débarqué dans le studio à la grande surprise de tout le monde : "Je vous ai tous vus là, je me suis dit que j'étais obligé de venir." Il débarquait à peine à Tomorrowland : "Je viens d'arriver mais je suis toujours impressionné, comme d'habitude." Bob Sinclar a conclu cette aparté pour le moins mémorable : "C'est la magie Tomorrowland. Tout le monde se précipite chez Fun Radio parce que c'est la plus grosse radio du monde."



Avant ça, Joachim Garraud parlait d'un grand événement à venir : "L'Elektric Park c'est la suite de l'Inox Park. C'est au même endroit, à Chatou et ça aura lieu le 9 septembre. On fait 12 heures de musique non stop avec 5 scènes. Sur la scène principale, j'accueille Bob Sinclar, Laidback Luke, Bassjackers, Lost Frequencies, Damien N-Drix... Il y a 4 autres scènes avec des styles de musique différentes."

Côté nouveauté, Bob Sinclar fait actuellement la promotion de son titre Til The Sun Rise Up produit avec Akon : "Le titre sortira fin août, pour que l'esprit des vacances continue." JB en a profité pour lui demander des nouvelles d'Akon : "Il fait plein de choses, il participe à de nombreuses œuvres caritatives. J'adore sa voix, ça a été un plaisir de travailler avec lui."