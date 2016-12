VIDÉO - Un auditeur révèle à un ami qu'il en pince pour sa mère

Vinz a décidé de tester un nouveau jeu : le "Kiffe ta mère". Un auditeur a donc fait croire à un de ses amis que sa mère lui plaisait...

> "Kiffe ta mère" dans l'émission de VINZ

par Laura Lefebvre publié le 28/12/2016 à 11:39

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Vinz a tenté un tout nouveau jeu : le Kiffe ta mère. Le but est qu'un auditeur fasse croire à un de ses amis qu'il est attiré par sa mère, et qu'il fasse en sorte de l'énerver. Yohann est le premier auditeur a pouvoir rendre fou un de ses copains. Il choisit de faire le défi à son meilleur pote Jérémy. Une fois au téléphone, Yohann commence par lui rappeler qu'il aime les femmes plus âgées que lui, et qu'il a une attirance pour la mère de Jérémy, qu'il trouve très mignonne.

Jérémy lui demande s'il a bu, s'il a fumé, et lui dit qu'il n'est pas sérieux de lui dire des trucs pareils à propos de sa mère. Le jeune homme commence à vraiment s'énerver quand Yohann lui révèle qu'il trouve sa mère bien foutue, il souhaite le retrouver immédiatement pour discuter avec lui. Yohann accepte de le retrouver, à une condition que ce soit chez lui et que sa mère soit là également...



Vinz reprend la conversation et se fait passer pour un pote de Yohann. L'animateur demande à Jérémy s'il est possible de faire un plan à plusieurs avec sa mère. Puis il lui annonce qu'il est en direct sur Fun Radio et que tout ça n'était qu'une blague.