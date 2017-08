El Hadj, invité de Vinz, découvre Dominique et le rend fou !

publié le 03/08/2017 à 18:05

Vinz a décidé d'appeler Dominique, un Belge qui devient fou lorsque l'équipe l'appelle. El Hadj s'est chargé de lui faire une demande particulière. En prenant l'accent sénégalais il a commencé à faire croire à Dominique qu'il voulait lui donner le bois de sa maison. Après plusieurs minutes d'explications, Dominique comprend sa demande et veut qu'El Hadj lui envoie la marchandise en Belgique.





Dominique finit par raccrocher très en colère après qu'El Hadj lui ai proposé de lui envoyer un gode en bois. Vinz veut absolument le rappeler pour pousser la blague encore plus loin. El Hadj lui explique que son précédent interlocuteur était un arnaqueur. Les esprits se calment et Dominique redevient sérieux jusqu'à ce qu'El Hadj lui fasse une dernière blague... Dominique a littéralement pété un câble.