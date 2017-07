publié le 27/07/2017 à 16:58

Jason a voulu piéger une de ses amies Naty, il lui a fait croire qu'il était amoureux de sa mère. Mais avant de lui avouer Jason a bien préparé son jeu et la fait tourner autour du pot un certain temps. Au même moment, Vinz joue le rôle d'un des potes de Jason et le force à avouer. Jason finit par lâcher le morceau et Naty n'en revient pas. Elle lui propose même qu'ils se voient pour en parler mais Vinz enchaîne en demandant à Jason d'avouer qu'il a eu une relation avec la maman de Naty.



Cette dernière commence à péter un câble et Vinz se lâche et va encore plus loin dans la blague. Il avoue que Jason est en couple avec sa mère et qu'ils font leurs affaires tous les soirs. Il ose même dire qu'ils font des plans à plusieurs. La jeune femme est choquée et menace les garçons. Le canular commence à partir en vrille et Naty est à bout. Vinz décide finalement de lui avouer la blague, or elle se fou totalement d'être en live sur Fun Radio.