publié le 25/07/2017 à 15:54

Hélène une jeune auditrice, a voulu piéger son mec en direct en lui faisait croire qu’elle allait devenir escort girl. Grâce à Vinz et toute son équipe, Samy a totalement pété un câble. Hélène explique que leur situation financière est un peu compliqué et que les fins de mois sont difficiles à boucler. Pour résoudre ce problème elle avoue à son mec qu’elle a quitté son boulot et qu’elle est devant une agence d’escorting pour se faire embaucher et gagner plus d’argent. Samy tombe totalement dans le piège.



Vinz se fait alors passer pour le recruteur et fait croire à Samy qu’il va prendre des photos de sa copine. Au fur et à mesure, le casting devient beaucoup plus hot et Samy perd ses moyens. Il va même jusqu’à menacer Vinz quand ce dernier demande à sa copine de se déshabiller. Enfin le faux recruteur pousse la blague encore plus loin en simulant une partie de jambes en l’air avec Hélène. Le casting va mal tourner et partir totalement en vrille…