VIDEO - "Vinz sur Fun Radio" : Une auditrice veut essayer le libertinage avec son mec

publié le 26/07/2017 à 15:30

Une jeune auditrice Océane a voulu faire une blague à son copain Charles en lui proposant de nouvelles expériences. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet son mec semble suspect et lui demande pourquoi elle l’appelle et si elle est enceinte. Après ça, la jeune femme lui parle d’ouverture d’esprit et de rencontres pour lui proposer de pimenter un peu leur vie sous la couette. Elle commence par lui évoquer l’idée de faire un plan à trois ce qui n’a pas l’air de lui déplaire. Enfin Océane finit par lui suggérer de se mettre au libertinage.



Charles n’est absolument pas emballé par cette idée et refuse catégoriquement ce genre d’expérience. Vinz et l’équipe commencent à intervenir en faisant croire au jeune homme qu’ils sont chez lui prêt à réaliser leurs expériences. Vinz faire croire à Charles qu’il est bi et qu’il veut faire beaucoup de choses avec lui. Charles finit par péter un câble et annonce qu’il sera chez lui dans 10 minutes. L’équipe finit par lui avouer qu’il est en direct sur la radio, il n’y croit toujours pas.