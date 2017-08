publié le 10/08/2017 à 11:21

Vinz a proposé à Mister V le jeu du quizz inversé. La règle est claire : dire le contraire de ce qu'il pense. Mais il faut l'avouer ce n'est pas si simple que ça en à l'air. Surtout quand Vinz lui a annoncé que ses réponses allient être filmées et diffusées, hors contexte, sur le compte Snapchat de l'émission. Malgré ça, le rappeur et humoriste a accepté le défi.



S'en est suivi une série de questions délicates comme : "Que peux-tu répondre à Norman qui t'accuse de le copier sur YouTube ? " ; "Est-ce que tu mérites vraiment ton disque d'or ?" Ou encore : "Si DJ Snake te propose de faire un son avec lui tu dis quoi ?" Ce à quoi Mister V a répondu : "Je lui mets une balayette." Les réponses sont aussi insolites les unes que les autres. C'est certainement l'interview la plus déjantée de Mister V à la radio.