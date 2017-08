publié le 07/08/2017 à 17:30

JC, un auditeur de 22 ans, a appelé Vinz pendant son émission pour faire une blague en direct à sa copine. Il a fait croire à Mathilde qu'il les avait filmé lors de leurs derniers ébats sexuels, à son insu. JC accentue encore plus son canular en lui expliquant qu'il s'agissait d'un pari entre potes et que la vidéo a fini sur internet...! Mathilde n'en revient pas et l'insulte très rapidement sans lui laisser le temps de s'exprimer.



La supercherie prend de l'ampleur quand intervient Vinz. Se faisant passer pour un pote de JC, il lui annonce que la vidéo a déjà récolté 1 million de vues sur internet. Puis il se lâche en simulant prendre du plaisir devant la sextape et critique la prestation de Mathilde. L'auditrice s'emporte et va même jusqu'à révéler certains détails de son intimité avec JC...