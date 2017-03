VIDÉO - "Wave Your Flag", le nouveau carton d'Afrojack

publié le 13/03/2017 à 18:22

Afrojack a dévoilé il y a peu son nouveau titre Wave Your Flag en collaboration avec Luis Fonsi, l'artiste montant originaire de Porto Rico. Les deux ont su allier à merveille leurs styles biens différents, électro et latino, pour offrir un titre réjouissant qui ambiancera à coup sûr nos soirées estivales.



Retour sur le parcours ascendant d'Afrojack. Le DJ Néerlandais s'est fait connaître avec le titre Take Over Control en collaboration avec Eva Simons, mais son plus grand succès est sans conteste No Beef en duo avec Steve Aoki.

C'est un des premiers DJ/producteurs à utiliser le choc vocal, une technique de production consistant à extraire un sample de voix, de jouer avec en l'accélérant et le ralentissant. Il l'a mis en place sur son morceau No Beef notamment. Une technique reprise par de nombreux artistes comme : Major Lazer et DJ Snake sur Lean On ou encore Martin Garrix avec Name Of Love. Un précurseur. Le DJ néerlandais n'a pas seulement fait de l'électro, il a également co-produit des titres plus pop comme Run The World de Rihanna, Give Me Everything de Pitbull ou encore Revolver de Madonna.