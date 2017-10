The Boy Next Door, Fresh Coast feat. Jody Bernal - La Colegiala (Official Music Video)

publié le 07/10/2017 à 20:02

C'est le rendez-vous du samedi ! Retrouvez le classement des meilleurs titres dancefloor diffusés en club. Tous les tubes dance les plus entraînants du moment sont dans cette playlist.



Le top 3 de cette semaine a peu évolué par rapport à la semaine passée. Boy Next Door est indétrônable avec son titre La colegiala. Martin Solveig se retrouve deuxième devant une nouveauté dans le Fun Club 40. Sound of Legend atteint directement la 3ème place avec Push the Feeling On.

On souligne surtout la remarquable ascension du titre Say a Prayer de Tieks qui prend 16 places pour atteindre la 21ème position. Bassjackers revient aussi en force avec These heights grimpant ainsi de 11 places pour se retrouver 17ème. En revanche c'est la douche froide pour Tialzar qui perd 16 places avec son titre Over. Il est donc 27ème.



De nombreux titres font leur entrée dans le classement. Kideko avec Dum Dum est parmi les mieux classés, en 23ème position. Third Party, Leandro Da Silva et Norman Doray sont, eux, respectivement aux trois dernières places.