publié le 29/09/2017 à 20:07

Comme chaque semaine, retrouvez le classement des meilleurs titres dancefloor diffusés en club. Tous les tubes dance les plus entraînants du moment sont dans cette playlist concoctée avec soin par Mico C le célèbre DJ et animateur Fun Radio.



La tête du classement reste la même que celle de la semaine passée. Boy Next Door est toujours numéro un avec son titre La colegiala. En revanche, la deuxième place a été prise par Katy Perry avec son célèbre Swish Swish. Martin Solveig qui était deuxième, se retrouve donc en 3e position avec All stars.

Celui qui fait un bond dans le classement et qui est donc 7ème avec son titre Pumped up, c'est Klingande. Proxyfunk gagne aussi de précieuses places en arrivant 16ème avec Speakeasy.



A noter que de nombreux artistes font leur entrée dans le Fun Club 40. Gianluca Vacchi et son titre Viento se place directement 19ème. Ce qui n'est pas le cas pour Justin Bieber et son tube Friends car il arrive doucement en dernière position.