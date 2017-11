publié le 07/11/2017 à 10:06

Ce 7 novembre David Guetta fête son anniversaire, l'occasion idéale de revenir sur les titres les plus marquants de sa carrière. Il y a 15 ans le public découvrait Love Don't Let Me Go, un morceau qui a connu un succès immédiat. Le DJ se faisait alors un nom sur la scène électro, c'était en 2002, année de la sortie de son premier album : Just A Litte More Love. C'est aujourd'hui un morceau culte, que certains DJs jouent encore dans leur set, un de ceux dont on ne se lassera jamais.



Des tubes, David Guetta en a produit énormément. En 2007 le DJ star sortait Love Is Gone, titre sur lequel on a tous dansé un jour. Il a également marqué l'année 2011 avec son album Nothing But The Beat, qui est à ce jour l'une de ses plus grandes réussites avec son extrait phare Without You. On se souvient aussi de Sexy Chick, Titanium, Play Hard et de tous les morceaux compilés dans cette playlist. Son dernier en date : Dirty Sexy Money confirme qu'il n'a pas terminé de nous impressionner.