publié le 21/02/2018 à 16:09

Sean Paul et David Guetta signent leur toute première collaboration : Mad Love. Un mix de dance-hall et d'électro donnant lieu à un morceau rythmé et entraînant. Dans le même style on retrouve Nuh Ready Nuh Ready, un son de PartyNextDoor et Calvin Harris. Un nouveau genre pour le DJ britannique et une prise de risque réussie.



Diplo a présenté un nouveau morceau : Look Back, beaucoup plus doux et posé que son précédent succès : Get It Right. Afrojack a lui aussi dévoilé un son dans le même style à l'occasion de la Saint-Valentin : Bed Of Roses. Un son planant et envoûtant.