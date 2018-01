P!nk - What About Us (Tiësto's AFTR:HRS Remix)

publié le 10/01/2018 à 11:54

1. Pink - What About Us (Tiësto remix) : "J'adore autant les concerts, que les sons de Pink. Elle a une voix incroyable."



2. Ofenbach - Katchi : "C'est un titre que j'ai entendu en vacances en Sardaigne. Je l'ai rapporté avec moi en France. Un morceau incontournable !"

3. Kalash - Mwaka Moon : "Un peu d'Amsterdam dans ma bouche. Ce refrain je l'ai en tête depuis des semaines, j'adore."



4. David Guetta - Dirty Sexy Money : "Le son parfait pour une soirée entre potes. Il met l'ambiance à tous les coups."



5. James Hype - More Than Friends : "C'est le genre de tube que j'écoute au réveil, ou après ma pause déjeuner. Il a une puissance pour motiver, c'est dingue !"



6. Ed Sheeran - Perfect : "Un vrai son de lover, à écouter avec son/sa chéri(e)"



7. L'artiste - Catchu Catchu : "Le refrain me reste dans la tête. C'est un morceau qui me met de très bonne humeur à chaque fois que je l'écoute."



8. Tim3bomb - La Cancion : "Le titre pour bien démarrer 2018. Ecoutez-le sur Fun Radio, il déchire tout !"



9. Orelsan - Basique : "Combien de fois j'ai regardé ce clip ? Je le trouve super bien fait, surtout avec la date formée par tous les comédiens à la fin. C'est basique et simple !"