publié le 20/02/2018 à 12:38

30 ans, 13 ans de carrière et de nombreux tubes à son actif. Depuis son premier album studio sorti en 2005 jusqu'à son dernier paru en 2016, Rihanna a toujours su se réinventer. Sur chacun de ses titres restent son grain de voix particulier et son style, qui ont fait son succès.



On réécoute Pon de Replay, Break It Off, SOS, Unfaithful, We Found Love... Et tous ses autres tubes avec autant de plaisir qu'à leur sortie.



Une rumeur concernant un futur album est en train de se propager. Une affirmation du chanteur Diplo en est à l'origine : "Nous avons discuté un peu car Rihanna écrit beaucoup de chansons en ce moment. J'espère que ça fonctionnera entre nous," a-t-il révélé à MTV.