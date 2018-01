publié le 23/01/2018 à 11:41

1 - ALMA & French Montana - Phases : "Je me souviens avoir découvert sa voix sur le morceau de Martin Solveig : All Stars. J’attendais son morceau solo ! Je trouve sa voix dingue. Elle est passée chez Bruno faire un live, on est tous d’accord pour dire qu’elle donne des frissons !"





2 - Camilla Cabello - Havana : "Non seulement elle est magnifique (oui, j’ai regardé le clip) mais surtout sa voix est géniale. Il ne vous reste plus qu’à écouter l’album sorti le 12 Janvier dernier, Camilla.



3 - DJ Snake & Lauv - A Different Way : "Je trouve génial que Dj Snake soit allé chercher Lauv. Tu fermes les yeux et tu es en vacances avec ce morceau, j’adore".





4 - Post Malone - Rockstar ft. 21 Savage : "C’est le maître du son posé. J’étais déjà fan de lui en 2015 avec White Iversion mais avec Rockstar, que tu le mettes au réveil ou en soirée, ça marche !"





5 - Feder - Breathe : "C’est LE SON de Feder ! J’aime beaucoup ce qu’il fait, à chaque fois c’est une vrai surprise. C’est le morceau pour attaquer 2018 !"





6 - Eminem & Ed Sheeran - River : "Juste parfait. La rencontre entre les deux meilleurs !"





7 - French Montana - Unforgettable :"C’est mon tube du nouvel an 2018 et ça restera un classique !"





8 - Macklemore - Glorius : "Quand tu penses que Macklemore a écrit ses premières chansons à 14 ans ! On se souvient tous de Can’t Hold Us ou Thrift Shop ! J’attendais vraiment qu’il revienne et c’est fait !"





9 - Martin Garrix - So Far Away : "Ce morceau, je pourrais l’écouter 100 fois par jour, je serais toujours aussi fan le lendemain ! Le classique des classiques !"





10 - Eddy De Pretto - Fête de trop : "Les paroles, l’ambiance, l'instrumental … Tout est génial dans ce morceau ! Vivement l’album."