Mosimann - Never let you go feat. Joe Cleere (Official video)

Charles J - Do You Want

Kygo, Selena Gomez - It Ain't Me (with Selena Gomez

Dimitri Vegas & Like Mike vs Diplo - Hey Baby (feat. Deb's Daughter) [Official Music Video]

Laurent H Better of alone

BASADA - Get Get down ( Radio Edit )

Jax Jones - You Don't Know Me ft. RAYE

Jax Jones - You Don't Know Me ft. RAYE

publié le 25/03/2017 à 20:00

Chaque semaine, retrouvez Fun Club 40 le classement des meilleurs titres dancefloor diffusés en club. Tous les tubes dance les plus entraînants du moment sont dans cette playlist concoctée avec soin par Mico C le célèbre DJ et animateur Fun Radio.



Cette semaine le top 3 est bouleversé. Jack Perry prend la tête du classement avec Livia, le DJ français gagne 8 places. Il est suivi de Jax Jones qui conserve sa 2ème place au Fun Club 40 avec You Don't Know Me. Quant à Sound Of Legend, indétrônable ces dernières semaines, a fini par perdre sa place de leader et se retrouve 3ème avec Sweet.



La meilleure progression de la semaine est signée Nils Van Zandt avec son titre The Riddle il gagne 29 places au Fun Club 40 et se retrouve 5ème.



En revanche Quentin Mosimann perd 16 places avec son titre Never Let You Go et se retrouve 35ème du classement.