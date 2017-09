publié le 14/09/2017 à 18:18

Depuis la sortie de son premier titre This Girl, Kungs s'est fait un nom. Ses morceaux se sont enchaînés : Don't You Know, I Feel So Bad, You Remain et plus dernièrement More Mess. Il a su se réinventer sur chaque morceau, ce qui fait sa force et lui vaut la reconnaissance des plus grands DJs français.



Kungs nous avait fait quelques confidences à ce propos lors d'une interview en direct de Tomorrowland : "J'ai une très bonne relation avec DJ Snake, David Guetta et Martin Solveig. Ça me fait très plaisir car je suis un grand fan de ces trois artistes là."

Cet été il a enchaîné de nombreux rendez-vous en plus de Tomorrowland, comme le Summer Sonic Festival à Tokyo, le sea-lounge à Porto Vecchio ou encore Las Vegas. Il a terminé sa tournée estivale à Toulon, ville dont il est originaire. Si vous pensez que Kungs est le meilleur DJ français soutenez le aux Fun Radio DJ Awards. Vous avez jusqu'au 15 octobre pour voter chaque jour pour lui et lui faire remporter ce titre.