publié le 12/09/2017

Vous avez jusqu'au 15 octobre 2017 pour soutenir vos DJs préférés pour les Fun Radio DJ Awards. Élisez le DJ ou le titre que vous estimez le meilleur dans les six catégories suivantes : Meilleur DJ français ; Meilleure révélation française ; Meilleur DJ international ; Meilleure révélation internationale ; Meilleur single dance ; Meilleur remix.



Dans la catégorie meilleur remix vous devez choisir entre six titres. Tous des morceaux incontournables à l'origine qui ont été remixé pour proposer des versions différentes et toutes aussi réussies. Adrien Toma vous a montré dans un tuto comment remixer les plus grands titres, si vous souhaitez vous y essayer.

Il ne vous reste plus qu'à choisir votre remix préféré entre celui de Martin Jensen sur Galway Girls d'Ed Sheeran ; Le remix de 2U de Justin Bieber et David Guetta par R3HAB ; Le remix de Major Lazer sur Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee ; Le remix d'Alesso de Something Just Like This de Coldplay et The Chainsmokers ; Le remix de Bingo Players de Charlie Puth sur Attention et enfin le remix de Lost Frequencies sur Cold Water de Major Lazer. Ils sont difficiles à départager mais vous avez bien une petite préférence !