Kygo - Never Let You Go (Audio) ft. John Newman

publié le 31/10/2017 à 18:28

Kids In Love, Never Let You Go, Sunrise, Riding Shotgun, Stranger Things, With You, Kygo a dévoilé dans cet ordre les titres de son album à venir le 3 novembre prochain. Pour le teaser le producteur a choisi de révéler chaque jour un nouvel extrait de cet opus.



Ces titres ont tous un point commun, ils sont portés par la voix d'un ou d'une artiste. John Newman, Jason Walker, Bonnie McKee, One Republic, Wrabel ils ont tous posé leur voix sur un des titres. On reconnaît la signature de Kygo dans l'ensemble de ces morceaux, à la fois mélancoliques et entraînants.

Le dernier son présenté par le DJ norvégien With You est celui qui se distingue le plus, par sa douceur et la voix planante du chanteur qui l'accompagne. Toute ces nombreuses collaborations annoncent un album riche en tubes. Kygo a fait part d'une autre bonne nouvelle : 2 concerts à venir à Paris le 14 et 15 février 2018 au Zénith de la Villette.