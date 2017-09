publié le 26/09/2017 à 18:14

Son dernier album, Cloud Nine, date de 2016. Depuis Kygo a sorti des collaborations qui sont aujourd'hui des tubes : First Time avec Ellie Goulding et It Ain't Me avec Selena Gomez. Le norvégien a réuni ses deux morceaux sur un EP baptisé Stargazing, accompagnés de trois autres sons.



Son nouveau single porte le nom de ce mini-disque. Kygo propose un titre alliant des couplets mélancoliques à un refrain énergique. Le producteur met en scène l'amour inconditionnel d'un fils pour son père disparu trop tôt, dans un clip bouleversant.

En plus de ces trois collaborations, l'EP contient le fameux remix de Kygo du titre de U2 : You're The Best Thing About Me, qui a reçu de nombreuses critiques positives au moment de sa sortie. Le dernier morceau proposé est une ballade romantique intitulée This Town où l'on retrouve la douce voix de Sasha Sloan.