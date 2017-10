publié le 25/10/2017 à 11:10

À peine après avoir sorti Stargazing, la star norvégienne dévoile un nouveau single intitulé Kids in love accompagné de The Night Game et Maja Francis. Une voix puissante, un piano et une rythmique entraînante, Kygo a mis tous les ingrédients pour créer un tube. Ce titre annonce la sortie de son deuxième album, prévue le 3 novembre prochain. Après It Ain't Me avec Selena Gomez et First Time avec Ellie Goulding, un autre morceau de Kygo se rajoute à votre playlist !



Sur ses réseaux sociaux, Kygo a affiché plusieurs personnalités soutenant ce nouveau titre : du footballeur Juan Mata à l’humoriste Logan Paul. Ils sont très nombreux à apprécier Kids In Love.

La fin d’année est surchargée par les sorties de titres et d’albums pour nos DJ stars Fun Radio. DJ Snake, Zedd, David Guetta, Marshmello, ils ont ou vont prochainement atterrir dans vos oreilles.