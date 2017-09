Petit Biscuit - Sunset Lover (Official Video)

21/09/2017

Dans la catégorie "Meilleure révélation française" Fun Radio a choisi les DJs français montants représentant différents styles.



Petit Biscuit est le jeune prodige de l'électro. Âgé de seulement 17 ans, il s'est fait un nom en produisant des titres avec une marque forte. Le titre Sunset Lover, qui l'a fait connaître, est représentatif de son univers. Dernièrement il a collaboré avec Møme sur Gravitation. A ses côtés est nommé Hugel, celui qui fait un carton avec son morceau Baby. Il a récemment signé une collaboration avec Robin Schulz : I Believe I'm Fine, un deuxième tube pour le DJ français.

Parmi ces 6 nommés, 2 font partie du collectif Pardon My French : Malaa et Tchami. Des ambassadeurs de l'électro française à travers le monde. Les deux derniers à prétendre au titre de "Meilleure révélation française" sont Ofenbach et Odyssey. Deux duo prometteurs. A vous de voter !