Petit Biscuit en live dans le "Before Party Fun"

Petit Biscuit en interview dans le "Before Party Fun"

Petit Biscuit en interview dans le "Before Party Fun"

publié le 22/03/2017 à 19:27

Petit Biscuit est le nouveau prodige de la musique. Âgé de 17 ans, le Français a conquis le cœur de nombreuses personnes. Comment s'est-il fait un nom dans le monde de la musique ? C'est en postant l'un de ses sons sur la chaîne YouTube d'ElectroPosé que l'artiste a décollé. En quelques temps il a atteint plus 25 millions de vues. Il est très reconnaissant envers Thomas, à la tête de cette chaîne qui l'a fait connaître.



C'était la toute première fois que Petit Biscuit venait dans les locaux de Fun Radio. Pourquoi a-t-il choisi Petit Biscuit comme pseudo ? Avant, le musicien originaire de Rouen faisait de la musique plus douce et moins électronique, il voulait un nom qui aille avec l'esprit de sa musique, puis finalement son style a changé mais il a tenu à garder ce premier nom de scène.

Mehdi, de son vrai prénom, ne fait pas que de la musique. Le jeune homme a un emploi du temps bien chargé. En effet cette année il passe son BAC, et partage son emploi du temps entre la musique et les révisions. Pas facile pour l'instant, mais une fois son diplôme en poche il compte bien se consacrer uniquement à sa passion : la musique.



Petit Biscuit sera en tournée cette année. Il jouera le 14 Novembre au Zénith Arena de Lille, le 16 au Zénith de Nantes, le 20 au Zénith de Toulouse et le 21 au Zénith de Paris.

L'affiche de tournée de Petit Biscuit Crédit : Petit Biscuit