"Buzz l'Éclair" le film : un Disney Pixar séduisant qui fait honneur à la saga "Toy Story"

"Vers l'infini et au-delà." Qui n'a jamais entendu cette phrase si mythique du célèbre Ranger de l'espace ? Le jouet d'Andy, vu dans la saga Toy Story, s'offre un spin-off virevoltant. Après nous avoir conquis avec quatre volets particulièrement réussis mettant en avant Woody et Buzz l'Éclair, voici que le personnage cosmique apparaît seul sur grand écran pour nous raconter sa propre histoire.

Le pitch est simple. Alors en pleine mission spatiale, le Ranger à la combinaison blanche et verte va se retrouver bloqué (par sa faute) sur une planète hostile avec ses compagnons. Son but ? Quitter impérativement les lieux afin d'offrir une vie meilleure à sa communauté. Hélas, tout ne va pas se passer comme prévu. Pour fuir l'endroit, Buzz doit effectuer une mission périlleuse qui nécessite du temps. Et justement, du temps il n'en a plus beaucoup.

C'est d'ailleurs l'un des éléments centraux du film. Sans vous gâcher le plaisir de découvrir le scénario, sachez que celui-ci saura vous offrir son lot de surprises (avec notamment quelques voyages temporels). Dans sa quête, notre héros sera accompagné d'une jolie bande d'amis, pas forcément très expérimentée, mais pleine d'envie qui ne lâchera rien pour le soutenir.

Un spectacle visuel réjouissant

Comme dans chacune de ses productions, Pixar ne lésine pas sur les moyens pour nous offrir un spectacle visuel toujours aussi réjouissant. Depuis le premier volet de Toy Story, sorti en 1995, le studio en a fait du chemin. Et force est de constater que ce Buzz l'Éclair bénéficie de tout le savoir faire de Pixar. Explosions, détails sur les armures, vaisseaux, et autres effets de lumière sont parfaitement réussis. Les animations sont, comme dans chaque Pixar, finement détaillées. Les robots qui tenteront de barrer le chemin de notre héros sont également très réussis (comme l'Empereur Zurg, ennemi juré de Buzz).

Certains décors ne sont pas sans rappeler Star Wars. Végétations, vaisseaux, épées lasers... Les références à la saga de George Lucas sont bien présentes et feront sourire les plus fidèles fans.

Une version française irréprochable

C'était l'un des gros enjeux du film. Comment faire oublier la voix si emblématique et majestueuse de Richard Darbois qui a campé le personnage de Buzz dans la version française de la saga Toy Story ? Alors nous allons clore le débat immédiatement. François Civil, qui a été désigné pour doubler le Ranger de l'espace dans cette aventure (c'est l'acteur Chris Evans qui double le personnage dans la version américaine), fait parfaitement le travail et c'est un vrai régal de le voir (ou plutôt de l'entendre).

Disney a su s'entourer d'acteurs et d'actrices au talent indéniable pour ce long-métrage d'animation. La voix du comédien français s'imbrique parfaitement bien à celle de notre cosmonaute qui n'en fait pas trop et parvient subtilement à injecter une belle dose d'humour dans son intonation et ses phrases, sans tomber dans la caricature ou même l'imitation. Tout comme celles de ses camarades. Michael Gregorio (Sox), Lyna Khoudri (Izzy), Tomer Sisley (Mo), et Chantal Ladesou (Darby) donnent vie à leur personnage d'une jolie manière avec des répliques très drôles. Un véritable casting 5 étoiles. Mention spéciale pour Sox, petit chat robotique qui vole presque la vedette à Buzz tant son personnage est bien écrit et amusant.

Le Disney Pixar dont on avait besoin

Buzz l'Éclair est une véritable réussite de bout en bout. Disney Pixar parvient à livrer un film drôle, terriblement joli, rempli d'émotion et plein de belles idées. Le Ranger de l'espace nous offre une aventure rythmée à l'univers très riche. Un Space Opera qui plaira aux petits comme aux plus grands. Comme dans chaque production Disney Pixar, plusieurs messages très positifs entourent le film : l'entraide, la persévérance, la pugnacité. Avec Buzz l'Éclair, préparez-vous à décoller vers l'espace pour un voyage familial réjouissant. Une suite ? Vers l'infini et au-delà !