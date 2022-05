INFO FUN RADIO - "Buzz l'Éclair" : découvrez le casting français du film de Disney Pixar

"Vers l'infini et au-delà." C'est l'une des sorties ciné les plus attendues de cette année 2022. Buzz l'Éclair, nouveau projet des studios de Pixar, arrive dans les salles obscures le 22 juin avec Fun Radio. Le long-métrage dont avait pu découvrir quelques images enthousiasmantes dans les différents trailers dévoilés s'apprête à effectuer un décollage imminent vers le sommet du box-office.

Ce spin-off de la cultissime saga Toy Story mettra en avant le personnage cosmique Buzz l'Éclair dont l'aventure sera plus que périlleuse. Le Ranger de l'espace le plus connu de la Terre va en effet se retrouver sur une planète hostile remplie de dangers avec ses compagnons. Partenaire du film, Fun Radio est en mesure de vous dévoiler les noms des comédiens français qui doubleront les personnages de cette aventure.

Et autant dire qu'on y retrouve du beau monde. On observe ainsi au casting les acteurs suivants : François Civil (Buzz l'Éclair), Michael Gregorio (Sox), Lyna Khoudri (Izzy), Tomer Sisley (Mo), et Chantal Ladesou (Darby).

Buzz l'Éclair est un long-métrage d'animation réalisé par Angus MacLane qui travaille pour Pixar Animation Studios depuis 1997. La date de sortie du film est prévue pour le 22 juin avec Fun Radio.