Calendrier web 3.0 Fun Radio : gagne des cadeaux tout au long du mois de janvier !

En ce début d’année 2023, Fun Radio prépare le futur à travers le « calendrier web 3.0 ». Du 2 au 31 janvier, ouvre chaque jour une case du calendrier et tente de remporter des expériences inédites qui te permettront de rejoindre la communauté virtuelle de Fun Radio et de gagner des avantages physiques ou digitaux.

Fun Radio t’offre des NFT donnant accès à la nouvelle édition de la Fun Radio Ibiza Experience, un pass VIP pour des concerts virtuels ou encore des goodies digitaux Fun Radio en partenariat notamment avec Atlanticus Music et Nafstars.

Vous aurez aussi la possibilité de rencontrer la famille Fun Radio et d’assister aux meilleurs shows et rendez-vous électro de l'année.

Ces cadeaux exceptionnels sont à retrouver sur le site et l’application Fun Radio, alors fonce nous retrouver dans le monde d’après !