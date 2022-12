Nouvel An 2023 : découvrez notre playlist idéale pour le réveillon

2022 s'achève pour laisser place à 2023. Vous comptez passer une soirée avec amis ou famille ? Fun Radio vous propose une playlist spéciale pour le réveillon du 31 janvier. Dans celle-ci, vous y trouverez les titres qui ont jalonné ces douze derniers mois à commencer par David Guetta avec son tube planétaire I'M Good (Blue) et son remix d'Unholy, le morceau de Sam Smith.

On retrouve également Mosimann, Alok, Topic, Joël Corry et Lost Frequencies qui proposent des titres taillés pour danser. Deux superstars feront aussi le bonheur de vos oreilles et celles de vos proches pendant la soirée du Nouvel An, Ava Max et Rosalía. Les sons latino sont également à l'honneur avec Despecha, mais aussi Ulala de Daddy Yankee et Myke Towers.

Alors qu'allez-vous mettre dans vos playlists ? Quels sont vos titres préférés ? Vous pouvez tous les retrouver toute la journée sur Fun Radio et dans notre playlist disponible ci-dessous. Rendez-vous également le 31 au soir pour passer le réveillon avec toute la famille Fun Radio.