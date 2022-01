VIDÉO - Christina Aguilera : découvrez son superbe clip avec Ozuna sur "Santo"

La vague latino ne fait que démarre en France. Christina Aguilera s'est associée avec Ozuna sur Santo, dévoilé ce jeudi 20 janvier 2022. Le morceau est d'ores et déjà en playlist sur Fun Radio et un superbe clip a été rendu public. On y voit la chanteuse dans différents looks et endroits, aux côtés d'Ozuna et de plusieurs danseurs. Les images ont été tournées à Las Vegas.

Sur YouTube, en moins de 24 heures, près d'un demi-million de personnes se sont empressés de regarder la vidéo. Ce chiffre va forcément grossir tant les deux artistes sont talentueux et très suivis (5 millions d'abonnés sur la chaîne d'Aguilera, plus de 30 millions pour Ozuna).

Santo est en réalité le troisième single de La Fuerza, le premier projet latino de Xtina depuis plus de 20 ans. Elle s'est inspirée de ses racines équatoriennes pour dévoiler six nouvelles chansons dans cet EP.

Durant le grand confinement en 2020, Aguilera s'est enfermée pendant quatre semaines non-stop dans un studio de musique à Miami avec un groupe de compositeurs, musiciens et producteurs. "Il s'est passé quelque chose de fou là-bas. L'alchimie et les synergies entre nous, la narration et le partage entre de si belles personnes... C'était indescriptible. Lors de notre dernier dîner, on s'est rendu compte qu'on avait un album" a-t-elle récemment expliqué.

"Lorsque mes fans écoutent cette musique, je veux qu'ils se sentent libres. Bien sûr, je veux faire ressortir d'autres émotions et sentiments dans ma musique, comme le fait d'être sexy et énergique, mais à la base, j'insiste vraiment pour que ma musique donne un sentiment d'autonomie" a déclaré Christina lors d'une récente interview avec le magazine Ocean Drive.

La tracklist de La Fuerza :

1. Ya Llegué

2. Pa Mis Muchachas

3. Somos Nada

4. Santo

5. Como Yo

6. La Reina

