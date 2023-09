Coupe du monde de rugby 2023 : quelle est la playlist des joueurs du XV de France ?

La Coupe du monde de Rugby est lancée. Un rendez-vous sportif attendu avec impatience par les fans de ballon ovale. Afin de préparer au mieux cet événement, les joueurs français ont partagé ce qu'ils écoutent, sur Apple Music, pour se motiver. Il faut dire que la musique, plus que jamais, s'est montrée importante dans le monde du sport. D'après plusieurs études scientifiques, la musique peut avoir un impact plus que bénéfique sur les performances sportives.

C'est pourquoi, comme beaucoup d'athlètes, les joueurs du XV de France n'hésitent pas à s'enthousiasmer sur leurs sons préférés. Ainsi, on apprend que Antoine Dupont, la capitaine du XV de France, se motive sur les titres Dernière (Bigflo et Oli), La même (Gims), Stay (The Kid Laroy et Jutin Bieber), et Don't You Worry Child (Swedish House Mafia). Julien Marchand, qui joue au poste de talonneur, écoute CP_009_ Évidemment (Angèle et Orelsan), Balance ton quoi (Angèle), Nanana (Peggy Gou). De son côté, Charles Ollivon, qui joue au poste de troisième ligne centre ou troisième ligne aile, s'ambiance sur Baila Baila Baila (Ozuna), Despecha (Rosalía), et Don’t Wake Me Up (Chris Brown). Et Gaël Fickou, qui joue principalement au poste de centre au Racing 92, s'entraîne sur Beso (Rauw Alejandro), What Goes Around... Comes Around (Justine Timberlake), et Nanana (Peggy Gou).

Des musiques particulièrement motivantes qui ne manqueront pas de stimuler les joueurs dans leur parcours.