Elektric Park Festival : un rendez-vous musical toujours aussi incontournable

Une édition particulièrement festive. Elektric Park, rendez-vous annuel immanquable pour les amateurs de musique électro, a su ravir le public, venu en masse afin de faire de la fête sur l'île des Impressionnistes, à Chatou. Un endroit bucolique dans lequel Joachim Garraud, fondateur de l'événement, réuni une pléthore de DJ internationaux dans un seul but : faire la fête tout un week-end.

Avec une programmation musicale incroyablement enthousiasmante (Agoria, Feder, Robin Schulz, Boris Way), le gigantesque concert de Joachim Garraud a offert son lot de belles surprises. Il faut dire que le festival aux allures de gigantesque fête foraine parvient tous les ans, depuis 2010, a se renouveler.

Manège, saut à l'élastique, stand de nourriture (barbes à papa, gaufres, crêpes, etc.) parviennent à transporter le public dans un lieu propice à l'évasion. Au rythme des meilleurs sons électro, les auditeurs et auditrices de Fun Radio ont dansé tout le week-end avec plus de 40h de musique non-stop près de la capitale.



Un festival qui met tout le monde à l'honneur

"Ce que j'aime dans Elektric Park, c'est mélanger tous styles de musique sur 5 scènes. J'aime mélanger des gens très connus avec des gens qui vont faire leur première scène. En 2012, j'ai eu le nez fin en ramenant deux nouveaux artistes qui venaient faire leur première scène en France et qui étaient inconnus. C'était Skrillex et Avicii", avait déclaré Joachim Garraud au micro de Fun Radio lors de son passage dans l'émission de Cartman.

Vous l'aurez compris, Elektric Park est un festival qui met tout le monde à l'honneur, aussi