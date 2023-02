Daft Punk annonce une réédition de "Random Access Memories" contenant 35 minutes de morceaux inédits

Un cadeau pour les fans. Il y a deux ans, jour pour jour, les Daft Punk annonçaient soudainement leur séparation, laissant ainsi un public orphelin de leur musique si iconique. Les deux Français ont donc souhaité annoncer, ce mercredi 22 février, l'arrivée d'une réédition de leur cultissime album Random Access Memories.

Cette édition augmentée qui paraîtra le 12 mai prochain contiendra 35 minutes de morceaux inédits (démos et prises de studio). Sorti il y a 10 ans, cet opus a connu un immense succès avec les tubes Get Lucky, Instant Crush ou encore Lose Yourself To Dance. Outre la possibilité de streamer l'album sur les plateformes d'écoute habituelles, le duo robotique propose dès à présent de précommander un double CD ou un triple vinyl. Ces objets devraient rapidement trouver preneur et ainsi devenir collector.

Le e-shop du groupe a été mis à jour si vous êtes intéressés : https://www.daftpunk.com/. Les Daft Punk ont marqué l'histoire de la musique électro avec des morceaux comme One More Time, Starboy ou encore Around The World. Créé en 1993, ce projet a pris fin en 2021. Ils utilisent désormais leurs réseaux sociaux pour régulièrement dévoiler des archives de leur incroyable aventure.