Qui n'a jamais entendu parler de Daft Punk ? Un groupe mythique, précurseur et indéniablement en avance sur son temps qui a marqué de son talent l'industrie musicale. Difficile de ne pas évoquer tout ce qui a été fait par le duo aux casques légendaires pour la musique électronique. Un binôme parisien, sans prétention, qui n'a pourtant pas imaginé lors de la création de son premier album, Homework, l'impact de sa musique.

Un disque d'une beauté absolue qui a ouvert la porte aux artistes électroniques français. Sorti le 20 janvier 1997, ce premier projet a été conçu de façon totalement artisanale (dans une chambre d'adolescent), bien loin des productions actuelles. Jeunes et terriblement passionnés, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo ne mesurent pas la résonnance qu'aura ce disque. Une french touch [touche française, ndlr] saluée par le public et la presse. Avec ses voix robotiques, Daft Punk crée un nouveau genre, identifiable dès la première écoute. Da Funk, Around The World, Rollin' and Scratchin'... Le duo étonne avec des morceaux indémodables.

Un savant mélange de disco, de techno, de rock'n'roll et hip hop qui s'invite dans les boîtes de nuit parisiennes. La signature Daft Punk fait mouche. 400.000 exemplaires de Homework seront écoulés à l'époque. Véritable madeleine de Proust, le projet des deux amis parisiens reste le plus mythique de leur carrière, celui qui symbolise leur ascension dans l'industrie musicale qu'ils ont allégrement dominé pendant 28 ans.