VIDÉO - DJ Snake annonce la sortie d'un nouveau morceau

Un retour attendu. DJ Snake, véritable star des platines qu'on ne présente plus, va revenir avec un nouveau morceau intitulé Westside Story. Il sera disponible partout ce vendredi 16 juin. Sur le teaser publié sur ses réseaux sociaux, on peut entendre un extrait du son, qui rappelle certains titres de la French Touch, notamment des Daft Punk.

Ces derniers mois, DJ Snake s'est montré discret en matière de sortie musicale. Il faut remonter à fin mai 2022 pour Disco Maghreb et même jusqu'à 2021 avec Selfish Love en compagnie de Selena Gomez. "J'ai travaillé dur ces derniers mois et je n'ai jamais été aussi fier de la suite" a-t-il écrit sur Instagram. A priori, ce grand supporter du PSG pourrait également dévoiler un album avant la fin de l'année, qui serait son troisième après Encore et Carte Blanche.

En attendant, Fun Radio souhaite un bon anniversaire à DJ Snake puisqu'il fête ses 37 ans ce mardi 13 juin !