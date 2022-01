Après une année 2020 blanche, 2021 a permis la réouverture des salles de concert, clubs et de plusieurs festivals. En attendant que la nouvelle vague passe, David Guetta s'est exprimé dans le Evening Standard au sujet de la musique dance dont il est un des leaders depuis plus de 20 ans : "Je pense que les gens prenaient la vie pour acquise. Depuis ce Covid, les fêtes sont désormais vraiment folles. C'est tout autre chose quand on monte sur scène, c'est une maison de fous. Je pense que les prochaines années seront les meilleures de l'histoire pour la musique électro."

Pour illustrer son propos, David Guetta a utilisé l'exemple de 2009 où il a trusté les premières places de tous les classements mondiaux : "A chaque fois qu'il y a une grande crise, c'est bon pour la musique dance. Les gens ont juste besoin de tout oublier, de passer un bon moment, de se laisser aller et de danser. En tant que producteur de musique, mon expérience me montre que le plus gros succès que j'ai eu dans ma carrière, I Gotta Feeling avec les Black Eyed Peas, c'était au milieu de la crise financière. Durant le Covid, la musique électro n'était plus tendance, mais maintenant, elle revient si fort..."

Elu meilleur DJ de la planète pour la seconde année consécutive, Guetta vient de faire parler de lui avec un nouveau livestream organisé lors du nouvel an depuis Abu Dhabi et dont le replay est disponible dès à présent sur funradio.fr.

