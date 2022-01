Il impressionne toujours autant. David Guetta maîtrise les livestreams de main de maitre et le prouve une fois de plus. L'artiste français dont on ne compte plus les innombrables tubes a mixé pour le passage à la nouvelle année. Depuis le musée du Louvre à Abu Dhabi - ouvert en 2017 en grande pompe par Emmanuel Macron - aux Émirats arabes unis, le roi de la Future Rave a propagé sa musique dans un décor sublime.

Pendant 1h30, David Guetta a joué ses titres les plus populaires. Seul, entouré de caméras et lumières, le meilleur DJ du monde, a célébré la nouvelle année de façon virtuelle avec des millions d'internautes à travers la planète.

Une prouesse de taille, déjà réalisée l'année passée dans plusieurs grandes villes... Paris, Dubaï, Miami, New York. L'artiste de 54 ans s'était illustré de façon brillante avec sa série de concerts virtuelles, baptisée United at Home.