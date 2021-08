Une nouvelle collaboration pour ces deux poids lourds de l'industrie musicale. Cela faisait quelque temps que Justin Bieber et Skrillex n'avaient pas croisé chemin commun en studio pour travailler sur un tube en puissance au potentiel étonnant. C'est désormais chose faite en ce milieu d'année 2021 puisque les deux artistes ont dévoilé, vendredi 20 août, le morceau Don't Go sur l'ensemble des plateformes d'écoute.

Une association musicale attendue qui a mis en effervescence les fans du DJ américain et du chanteur canadien. Particulièrement envoûtant, le titre est une belle réussite et ne manquera pas de vous faire danser en cette rentrée. On retrouve aux côtés des deux artistes le rappeur-chanteur Don Toliver dans un registre hip-hop qu'il manie à la perfection.



Fidèle ami de la popstar Justin Bieber, Skrillex a produit quelques morceaux sur son dernier album Justice. Il faut dire que les deux artistes sont complices depuis plusieurs années. Leur connexion sur la chanson Where Are Ü Now s'était inscrite comme l'un des plus beaux succès de 2015.