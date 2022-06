DIAPORAMA - Fête de la musique : l'incroyable soirée Fun Radio Live à Marseille en images

Une soirée mémorable. Mardi 21 juin, Fun Radio a célébré la musique d'une bien belle manière. En direct de la mythique plage Borély, à Marseille, notre antenne a posé ses valises et convié des DJ à la résonnance internationale. Lucas & Steve, Topic, LUM!X, Europa (Jax Jones et Martin Solveig), mais aussi The Avener et notre DJ résident Mico C ont mixé devant un public marseillais survolté.

Le concert, entièrement gratuit, a fédéré un grand nombre d'individus. En effet, plus de 17.000 personnes se sont rassemblées grâce à Fun Radio pour vivre une soirée d'exception. Fun Radio Live, l'événement qui vous vivre des concerts incroyables, a une nouvelle fois réussi sa mission : amuser et faire danser les auditrices et auditeurs de Fun Radio.

Les plus belles images de cette folle soirée sont à découvrir ci-dessus. L'événement sera bientôt à revivre sur notre antenne.