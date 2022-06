Prêt à faire la fête avec Fun Radio ? Fun Radio Live revient pour notre plus grand plaisir. Le but ? Célébrer tous ensemble de manière festive et conviviale la musique avec auditeurs et autrices de Fun Radio. Après avoir investi plusieurs grandes villes françaises, voilà que notre antenne posera ses valises dans la rayonnante ville de Marseille.

L'événement aura lieu sur la plage Borély, à Marseille. Le concert, entièrement gratuit, débutera à 19 heures et prendra fin à minuit. Seront présents les artistes suivants : Lucas & Steve, Topic, LUM!X. La soirée sera animée par notre DJ résident Mico C. Pour réserver vos places, cliquez sur le lien.

Comme pour chacun de nos événements, la soirée sera à vivre en direct sur notre antenne, nos réseaux sociaux et notre site funradio.fr en audio et vidéo.

Fun Radio Live s'installe à Marseille le mardi 21 juin Crédit : Fun Radio